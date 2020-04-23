تقرير: 37 مليون كارت بلاستيكي في البنوك بنهاية ديسمبر الماضي

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن إجمالي الكروت البلاستيكية المتنوعة في البنوك ارتفعت بنسبة 18% خلال عام بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشار المركزي إلى أن إجمالي عدد الكروت قفزت إلى 37 مليون بطاقة في نهاية ديمسبر الماضي، بدلا من 31 كارت في ديسمبر 2018.

وتقدم البنوك ثلاثة أنواع من الكروت البلاستيكية المختلفة، وهي كروت الخصم المباشر "دبت" المختصة بالسحب أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي، وكروت الائتمان التي تهدف إلى تقسيط المشتريات من المحلات التجارية، والكروت المدفوعة مقدما المختصة بسداد المشتريات، أو الفواتير إلكترونيا مثل كارت ميزة المدفوع مقدما.

وأظهرت بيانات المركزي، أن عدد البطاقات المدفوعة مقدمة ارتفعت إلى 16.3 مليون بطاقة بالبنوك بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة 11.7 مليون بطاقة من نفس الفترة بالعام السابق بنسبة نمو 39%.

وأوضح المركزي أن عدد كروت الخصم المباشر قفزت إلى 17.3 مليون كارت بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة 15.4 مليون كارت بالعام السابق بنسبة نمو 12%.

بينما تراجعت كروت الائتمان بالبنوك إلى 3.4 مليون بطاقة بنهاية دينسبر الماضي، مقارنة 4 ملايين بطاقة في ديسمبر 2018 بنسبة تراجع 15%.

وكان البنك المركزي أصدر كتابا دوريا قبل نهاية الشهر الماضي يوجه فيه البنوك بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا دون احتساب أي مصاريف حتي نهاية سبتمبر المقبل ضمن حزمة الإجراءات الإستثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.