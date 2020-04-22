كيف ستؤثر أزمة كورونا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج؟

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير للبنك الدولي أن تتراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 21.5% خلال العام الجاري مقارنة بنمو بلغت نسبته 5% في العام الماضي.

وقال التقرير إن التحويلات حول العالم ستنخفض 142 مليار دولار في 2020، وهو أكبر هبوط في التاريخ الحديث، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحسب التقرير فإن التحويلات في منطقة الشرق الأوسط ستتراجع بنسبة 20% خلال 2020 مقارنة بنمو بلغ 2.6% في 2019.

وعزا التقرير التراجع لتباطؤ الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، بجانب تأثير انخفاض أسعار البترول في دول الخليج.

ويتوقع التقرير أن تتعافي التحويلات في المنطقة خلال العام المقبل لترتفع بنسبة 1.6%.

وقال البنك اليوم الأربعاء إن انخفاض الأموال التي ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بحوالي 20%، وهى نسبة مرتفعة نحو أربع مرات عن مستوياتها ابان الأزمة المالية في 2009، يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف في الخارج.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "التحويلات مصدر حيوي للدخل في الدول النامية. الركود الاقتصادي الحالي بسبب فيروس كورونا يؤثر بشدة على القدرة علي تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة".

وقال ديليب راثا الذي قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك الدولي عن تأثير على التحويلات، إن انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجاري هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في عام 1980.

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