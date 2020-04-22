المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 1% لمواجهة كورونا
القاهرة- وكالات:
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس ما يفوق التوقعات إلى 8.75% اليوم الأربعاء، في مسعى قوي لمواصلة تحفيز الاقتصاد والحد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.
وقلص البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 9.75%، ما يمثل ثامن خفض لأسعار الفائدة على التوالي في دورة تيسير نقدي حادة تهدف لدعم النمو الاقتصادي.
وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 18 خبيرا اقتصاديا، كان متوسط التوقعات لخفض بواقع 50 نقطة أساس، مع تراوح التوقعات بين عدم تغيير أسعار الفائدة وخفض بمقدار 100 نقطة أساس.
الخبر التالى:صندوق "ديسربتيك" يستثمر في منصة الحلول المالية "خزنة"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3490
عدد المصابين
-
870
عدد المتعافين
-
264
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان