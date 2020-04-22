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المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 1% لمواجهة كورونا

03:06 م الأربعاء 22 أبريل 2020
المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 1% لمواجهة كورونا

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس ما يفوق التوقعات إلى 8.75% اليوم الأربعاء، في مسعى قوي لمواصلة تحفيز الاقتصاد والحد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وقلص البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 9.75%، ما يمثل ثامن خفض لأسعار الفائدة على التوالي في دورة تيسير نقدي حادة تهدف لدعم النمو الاقتصادي.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 18 خبيرا اقتصاديا، كان متوسط التوقعات لخفض بواقع 50 نقطة أساس، مع تراوح التوقعات بين عدم تغيير أسعار الفائدة وخفض بمقدار 100 نقطة أساس.

البنك المركزي التركي فيروس كورونا النمو الاقتصادي

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