87 % ارتفاعًا في استخدام الإنترنت المنزلي.. وتيك توك وفيسبوك الأبرز (إنفوجرافيك)
كتب-علاء حجاج:
ارتفع استخدام الأنترنت المنزلي بنسبة 87% خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري مقارنة بنفس الأسبوع الشهر الماضي، بحسب تقرير لوزارة الاتصالات.
واستحوذت وسائل الترفيه والتسلية مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات مشاهدات الأفلام والمسلسلات على النصيب الأكبر من زيادة استخدام الإنترنت خلال شهر أبريل.
وتأتي هذه الزيادة في ظل إجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال والعمل والدراسة عن بعد.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي نسبة ارتفاع استخدام الإنترنت وأبرز التطبيقات التي ارتفع استخدامها خلال هذه الفترة.
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