تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200 جنيه شهريًّا

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفا رئاسيا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز" لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه، وذلك اعتبارا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف معيط خلال بيان للمالية اليوم الخميس، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويا.

وذكر أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تُولي اهتماما كبيرا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وقال إن العام المالي المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون في القطاع الصحي.

وأضاف معيط أنه سيتم منح علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، وسيتم أيضا منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 و375 جنيها شهريا.

وذكر أن العاملين في القطاع الصحي سيستفيدون أيضا من زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 ألف جنيه (التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألف جنيه) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5% بدلا من 10%.

وأكد أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي 2020-2021، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.