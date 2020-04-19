ما الجهات الحكومية التي ستصرف مرتبات أبريل لموظفيها غدا في شم النسيم؟

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بعد تقديم موعد الصرف وتطبيق نظام جديد يوزع خلاله صرف المرتبات على الجهات الحكومية على مدار 4 أيام، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ورغم إجازة البنوك بدأت الوزارة اليوم في صرف أول دفعة من العاملين بعدد من الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات.

ومن المنتظر أن تحصل الدفعة الثانية من العاملين في عدد آخر من الوزارات والجهات التابعة لها والجهات المستقلة، غدا الاثنين 20 أبريل والذي يتوافق مع يوم شم النسيم، والتي تتمثل في الآتي:

1- الوزارات والجهات التابعة لها: الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: الإسكان والمرافق.

وتمثلت الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التي أتاحت المالية على مرتبات العاملين بها اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي فيما يلي:

1- الوزارات والجهات التابعة لها: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة.

3- الهيئات والجهات المستقلة: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.