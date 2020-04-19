تراجع 6 أصناف من الخضراوات خلال تعاملات الأحد في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات بين 50 قرشا و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور،مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس واليوسفي بين 10 قروش و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات موقع العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و 3.75 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 25 و35 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة بين 4 و10 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و12 جنيها.