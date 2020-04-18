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بعد أن خسر الجرام 11 جنيهًا أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب اليوم؟

12:35 م السبت 18 أبريل 2020
بعد أن خسر الجرام 11 جنيهًا أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب اليوم؟

أسعار الذهب

كتتب- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم السبت، بعد أن هوى أمس بقيمة 11 جنيهًا للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 736 جنيها للجرام مقابل 735 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 630.8 جنيه، وعيار 24 إلى 841.1 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5888 جنيها.

وكانت أسعار الذهب العالمية هوت في نهاية تعاملات أمس بنسبة 2%، حسبما أظهرت بيانات وكالة بلومبرج.

وانخفض أسعار الذهب العالمية إلى 1682.8 دولار للأوقية بتراجع قدره 34.8 دولار عن اليوم السابق.

يذكر أن اليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصة الذهب العالمية.

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