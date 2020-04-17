شراكة مع الأهلي وتحدي الفنانين.. كيف استفاد "تيك توك" من حظر كورونا؟

كتبت – شيماء حفظي:

ألقت تداعيات أزمة كرورنا في مصر، الضوء على تطبيق تيك توك، كوسيلة لقضاء الوقت خاصة مع فرض حظر التجول، ليلمع نجم التطبيق الذي انطلق في الصين قبل أكثر من 7 سنوات، عربيا.

وقال هاني كامل مدير عمليات المحتوى في "تيك توك" شمال أفريقيا، إن التطبيق استفاد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبقاء المواطنين بالمنازل، كما أنه ساهم في التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية.

وأوضح كامل، في تصريحات لمصراوي، إن "تيك توك" حرص خلال الأزمة الحالية على دعم مستخدميه وإمدادهم بالمعلومات الدقيقة والموثوقة من خلال شراكات مع منظمات عالمية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، وتعزيز الجهود والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وقال إنه لدى "تيك توك" فرصة حقيقية لنشر الوعي بطرق إيجابية ومفيدة ومميزة، والتشجيع على البقاء في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أطلق تحدي #معا_ضد_الكورونا والذي شارك فيه العديد من المشاهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر.

كما أطلق التطبيق، تحدي handwashsong#، والذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين حيث يقوم التحدي على تصوير أغاني مدتها 20 ثانية أثناء غسلهم لأيديهم، وكذلك تحدي StayAtHome# الذي يشجع على البقاء في المنزل للحد من الاختلاط.

وقال كامل، إن منصة "تيك توك" شهدت نموا سريعًا على مدار الفترة الماضية وزيادة عدد المستخدمين، "ونتوقع أن يستمر هذا النمو مع انضمام المزيد من المستخدمين إلى المنصة كل يوم".

وردًا على ظهور احتدام أو منافسة بين "بلوجرز" تيك توك القدامى والمنضمين حديثًا على التطبيق، قال كمال، إن المنصة ترحب بانضمام الجميع لها، فنحن حريصون دائمًا على تشجيع الإبداع، وهو ما جعل المنصة مكانًا آمنًا على الإنترنت للأشخاص للتعبير عن ذواتهم بغض النظر عمن قد يكونون.

وأضاف "لم نسمع عن ما ذكرته، ولكننا نأمل أن يتبنى كافة مستخدمي "تيك توك" روح التطبيق الحقيقي في كونه منصة شاملة مبنية على أساس التعبير الإبداعي، ونحن نشجع المستخدمين على المشاركة بما يجعلهم مميزين".

ويتيح تيك توك إمكانية التعبير للأفراد وخدمة العلامات التجارية أيضًا، من خلال الإعلانات التي يتيحها التطبيق، لمساعدة العلامات التجارية في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها التي تركز على زيادة الوعي ومعدلات الوصول والتفاعل مع العلامة التجارية.

يقول كامل " اعتبرت العلامات التجارية منصة تيك توك أداة فعالة للوصول لهذه المؤشرات والتفاعل مع جمهور أوسع حيث توفر المنصة بيئة خصبة للتجارب الإبداعية والممتعة والإيجابية.. من ما شهدناه حتى الآن، فإن العلامات التجارية التي تحقق أكبر قدر من النجاح على منصتنا، هي تلك التي تتبنى أسلوب تيك توك في اختيار أساليب مبدعة وحديثة".

وأضاف "كما يمكن للعلامات التجارية أن تحفز مستخدمي المنصة على التفاعل مع الحملات التجارية المختلفة من خلال السماح لهم بإنشاء المحتوى الخاص بهم الخاص بالحملة ، وبالتالي تحويلهم إلى سفراء للعلامة التجارية".

وتوقع مدير عمليات المحتوى في "تيك توك"، زيادة مستخدمي المنصة، نتيجة ارتفاع نسب استخدام مقاطع الفيديو بشكل كبير في الشرق الأوسط، وخاصة مقاطع الفيديو القصيرة التي تجذب إهتمام الجيل الجديد وتشغل وقتهم، وتتيح لمستخدميها إنشاء واكتشاف محتوى في مجالات مختلفة مثل الطعام والرياضة والموسيقى والكوميديا والسفر.

وأوضح :"نبحث باستمرار عن شركاء جدد وتحديات محلية جديدة ومتميزة لتقديم أفضل تجربة ومحتوى للمستخدمين، فمن خلال شراكتنا مع وزارة الهجرة المصرية، أطلقنا تحدي #مفيش_زي_مصر الذي حصد أكثر من 21.5 مليون مشاهدة".

كما أبرمنا شراكة أخرى مع النادي الأهلي لإطلاق تحدي #الأهلي_حياتنا الذي حصد 51.1 مليون مشاهدة، ونطمح إلى المزيد من الشراكات والتعاونات، بحسب كامل.

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الشعبية الواسعة للموسيقى والفن وتأثيرهم في مصر، فإننا نعمل على ضم المزيد من المطربين والموسيقيين وإطلاق تحديات في مجال الغناء معهم، كما فعلنا سابقًا في تحدي النجم الكبير تامر حسني".