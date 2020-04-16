المركزي يحسم الجدل بشأن طريقة حساب الفائدة على تأجيل القروض 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، كتابا دوريا، حسم فيه حالة الجدل والاستفسارات بين العملاء في الفترة الأخيرة بشأن كيفية حساب الفوائد على أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر وطرق سدادها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك المركزي قرر، يوم 22 مارس الماضي، تأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر (إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك) مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

ولكن القرار يتضمن احتساب الفائدة على القرض خلال فترة تأجيل السداد ليتم حسابها وإضافتها على الأقساط المتبقية خلال فترة السداد الجديدة حيث سيتم إطالة عمر القرض 6 أشهر فوق المتفق عليه بسبب تأجيل السداد.

وقال المركزي في خطابه اليوم للبنوك: "إنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل (البالغة 6 أشهر) على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد".

ويعني ذلك أن يتم حساب الفائدة على القرض عن فترة الـ 6 أشهر المؤجل السداد خلالها وإضافة هذا المبلغ على ما تبقى من إجمالي الأقساط على أن يتم سدادها خلال المدة الجديدة المتبقية لسداد القرض بما يتناسب مع قدرة كل عميل على السداد.

وأكد المركزي ضرورة عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، (أي أول قسط سيتم دفعه من القرض بعد انتهاء فترة الـ 6 أشهر)، مطالبا البنوك باتخاذ اللازم نحو الالتزام التام بما سبق وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها.

وقال البنك إن هذه التعليمات تأتي بعد الاستفسارات الواردة في شأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وما تلاحظ من تباين في التطبيق بين البنوك.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال لمصراوي في تصريحات سابقة، إن قرار إرجاء سداد القروض 6 أشهر سيتم "أتوماتيكيا" على كافة الاستحقاقات المختلفة إلا إذا طلب العميل عدم التأجيل والانتظام في السداد.

وكانت البنوك وجهت رسائل وخطابات للعملاء بتأجيل أقساط القروض أتوماتيكيا 6 أشهر طبقا لتعليمات المركزي، ومن يرغب في عدم التأجيل والانتظام في السداد يتم إخبار البنك هاتفيا عبر خدمة العملاء أو الخط الساخن، أو من خلال موقع البنك، أو عبر الرد برسالة نصية على البنك، أو من خلال زيارة أقرب فرع وتقديم طلب بعدم التأجيل.