"طلعت مصطفى" تعلن تنفيذ صفقة على أسهمها بقيمة 113.7 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها نفذت صفقة على أسهمها بقيمة 113.7 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 21.502.419 سهم.

لكن الشركة لم توضح الطرف الآخر للصفقة.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أحد أكبر مطوري العقارات في مصر، ونفذت مشروعات كبيرة مثل مدينة "مدينتي" و"الرحاب"، وبلغت قيمة مشروعاتها تحت التطوير 41.7 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ30 مليار جنيه عام 2017.