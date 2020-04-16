البورصة: الأحد والاثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت إدارة البورصة، أن يومي الأحد والاثنين المقبلين إجازة رسمية، بسبب عيد القيامة وشم النسيم.

وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما قررت البورصة أن يكون يوم الاثنين الموافق 20 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم .

وأوضح البيان، أن البورصة ستستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل.