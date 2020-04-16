أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

البورصة: الأحد والاثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

11:39 ص الخميس 16 أبريل 2020
البورصة: الأحد والاثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت إدارة البورصة، أن يومي الأحد والاثنين المقبلين إجازة رسمية، بسبب عيد القيامة وشم النسيم.

وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما قررت البورصة أن يكون يوم الاثنين الموافق 20 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم .

وأوضح البيان، أن البورصة ستستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل.

البورصة شم النسيم عيد القيامة إجازة رسمية

الخبر التالى:

"طلعت مصطفى" تعلن تنفيذ صفقة على أسهمها بقيمة 113.7 مليون جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)