سوس: 25% نموا بمتحصلات التجارة الإلكترونية بالبنك الأهلي في الربع الأول

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن متحصلات التجارة الإلكترونية بالبنك حققت خلال الربع الأول من 2020 نموا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة بالعام الماضي.

وأضاف سوس أن إجمالي المتحصلات الإلكترونية بالبنك ارتفعت إلى 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.2 مليار جنيه من نفس الفترة في العام الماضي.

وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد المعروف بالاسم العلمي "كوفيد-19"، وإجراءات البنك المركزي التيسيرية ضن حزمة الإجراءات للحفاظ على سلامة العملاء.

وكان سوس، قال لمصراوي أمس، إن البنك رصد خلال شهر مارس الماضي ارتفاع الإقبال بين العملاء، على الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل بنكنج بزيادة 146.3 ألف عميل بين الأفراد والشركات، وذلك بعد قرارات المركزي التيسيرية الأخيرة، وتقليل الذهاب للفروع من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك المركزي سمح للبنوك بتسجيل اشتراك عملائهم الحاليين في خدمة الإنترنت البنكي، عبر الإنترنت، أو الخط الساخن التابع لكل بنك بدلا من ذهابهم لفروع البنوك بعد التحقق من هوية العملاء وذلك اعتبارا من تاريخ إصدار القرار ولمدة 6 أشهر.

وجاءت هذه التعليمات بهدف تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز الوسائل الدفع الإلكترونية.

كما قرر المركزي إلغاء رسوم التحويلات من بنك إلى آخر داخل مصر لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار نهاية الشهر الماضي وحتى يونيو المقبل.

وأشار كريم سوس، إلى أن إجمالي عدد المشتركين في خدمة الأهلي نت والموبايل بنكنج ارتفع ليلامس 2.5 مليون عميل في نهاية مارس الماضي، بنسبة تفعيل تتراوح بين 65% للشركات، 70% للأفراد، وذلك لزيادة إقبال العملاء على التعامل مع الخدمات الإلكترونية للوقاية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح سوس أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية تجاوز 3 ملايين محفظة بنهاية الشهر الماضي منها ما يزيد عن 1.7 مليون محفظة في خدمة "فون كاش"، ونحو 1.3 مليون محفظة في "اتصالات"، حيث البنك الأهلي يعد بنك التسوية لشركة اتصالات.

وتوقع سوس زيادة أعداد المشتركين في الخدمات الإلكترونية في ضوء استحداث طلب الخدمة عبر موقع البنك ضمن حزمة من الخدمات الجديدة التي يستمر البنك في طرحها لمواكبة تطلعات العملاء، ولأهمية هذه القنوات الرقمية في ظل الظروف الحالية.

وقال البنك الأهلي المصري في بيان له الأسبوع الماضي، إنه أتاح لعملائه الحاليين إمكانية الاشتراك بخدمتي الإنترنت البنكي "NBE Net" أو الموبايل البنكي "NBE mobile" من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك (19623)، حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.