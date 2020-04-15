صندوق النقد لمصراوي: مصر لم تطلب حتى الآن تمويلًا لمواجهة أزمة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مصر لم تطلب حتى الآن الحصول على تمويل إضافي من الصندوق لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف ردًا على سؤال مصراوي خلال مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت اليوم الأربعاء أن الصندوق على تواصل حثيث مع وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات المعنية، للتشاور حول السياسات والإجراءات التي من الممكن تتخذها الحكومة.

وتابع: "حتى تاريخ اليوم لم تتقدم مصر بطلب للحصول على التمويل الائتماني السريع، الذي أتاحه الصندوق للدول المتضررة من كورونا، والذي تقدمت بعض دول المنطقة للحصول عليه".

وبحسب أزعور فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الماضية، مكنها من تحمل الصدمات بما فيها صدمة فيروس كورونا.

وقال إن مصر تأثرت مثل غيرها من الدول جراء انتشار فيروس كورونا، والذي كان لها تأثير على القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل قطاع السياحة والتصدير والتحويلات.

وتابع أن الحكومة باشرت في فترة وجيزة بالقيام بمجموعة من الإجراءات لتصدي لفيروس كورونا ولمواكبة الاقتصاد لتحمل الصدمة الخارجية التي خلفها كورونا.

وبحسب أزعور فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الماضية، ساعدها في تحمل الصدمات نظرًا لارتفاع مستوى احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدل النمو الذي وصل إلى 5.5% العام الماضي، بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفي قوي.

وقال إن الاقتصاد المصري مثل كل الاقتصادات الناشئة تعرض لصدمة كورونا لكنه تمكن من التكيف حتى الآن مع الأزمة.