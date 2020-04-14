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أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيا جديدا في مصر.. والجرام يقفز 15 جنيها

12:45 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيا جديدا في مصر.. والجرام يقفز 15 جنيها

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث زاد الجرام 15 جنيها دفعة واحدة، وذلك تأثرا بصعود المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز اليوم إلى 750 جنيها مقابل 735 جنيها، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 642 جنيها، وعيار 24 إلى 857 جنيها، والجنيه الذهب إلى 6000 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم هبوطا بنحو 5.31 دولارا بنسبة 0.31% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1720 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وصعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات، اليوم الثلاثاء، بفعل تنامي المخاوف إزاء تراجع اقتصادي أعمق وفي ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية، بحسب وكالة رويترز.

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