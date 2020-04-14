تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 جنيهات و13 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.9 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.7 و 2.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البصل بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.