وزير الاتصالات يتفقد انتظام صرف منحة الـ 500 جنيه من البريد

كتب- علاء حجاج:

قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية شملت 10 منافذ للهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس وفروع البنك الزراعي المصري في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد" وتقديمها للمستفيدين بيسر ودون تكدس.

وقال بيان من الوزارة إن خلال الجولة رافقه، محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وفي محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وتفقد طلعت سير العمل في مركز خدمة العملاء الخط الساخن 142 بالشركة المصرية للاتصالات والذي تم تجهيزه في سنترال رمسيس بقوة عمل 100 مقدم خدمة، وذلك من أجل البدء الفورى في الرد على استفسارات المستفيدين من المنحة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات الصرف.

وشملت جولة الوزير تفقد عملية انتظام صرف المنحة في عدد من مراكز الخدمات البريدية وعدد من المدارس المخصصة لصرف المنحة في المحافظات الأربعة.

وقال وزير الاتصالات إنه تم وضع خطة متكاملة لتسهيل عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد البالغ عددها ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ حيث تقرر مد فترة العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات فترة مسائية لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساءً، كما تم التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم لتخصيص حوالي 600 مدرسة كمنافذ صرف إضافية بهدف التيسير على المستفيدين من المنحة والحد من تكدسات المواطنين داخل مكاتب البريد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والمواطنين المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وبحسب طلعت سيتم تسليم كل مستفيد من منحة العمالة غير منتظمة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع على أن يتم استخدام البطاقة في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءاً من الشهر القادم حيث سيتم إضافة المستحقات المالية للمواطنين تلقائياً على نظام بطاقات الدفع الإلكترونية للبريد وفقاً لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية.

وأوضح أن من أبرز مميزات البطاقة أنها تمكن المواطنين من صرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو استخدامها للشراء من خلال نقاط البيع بدءاً من الشهر القادم وذلك بهدف توفير العديد من طرق الصرف أمام المواطنين لتسهيل حصولهم على المنحة.

وقال عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد إنه تم توزيع المستفيدين على مكاتب البريد بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بحيث يتوجه كل مواطن إلى أقرب مكتب بريد له لاستلام المنحة، كما تم تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقاً لفئاتهم العمرية.

وبدأ اليوم الصرف للشريحة الأولى التي تضم الفئة العمرية من ٥١ عاما فأكثر، بينما سيتم الصرف للشريحة الثانية والتى تتضمن الفئة العمرية من ٢٥ عاما حتى ٥٠ عاما خلال يومي ١٤ و ١٥ أبريل؛ فيما سيتم الصرف للشريحة الثالثة والتي تتضمن الفئة العمرية من ٢٤ عاما فيما أقل يوم ١٦ أبريل، كما تم تخصيص الأيام من ٢٦ حتى ٢٨ أبريل للمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم.