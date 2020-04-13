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تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات الاثنين 13-4-2020

04:25 م الإثنين 13 أبريل 2020
تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات الاثنين 13-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتا عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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