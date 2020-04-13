5 معلومات عن كارت ميزة من البنك الزراعي للعمالة غير المنتظمة

كتبت- منال المصري:

بدأ البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، في توزيع كروت ميزة المدفوعة مقدما مجانا دون أي مقابل، لمن بدأوا صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة من المواطنين بقيمة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر لدعمهم في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ البنك توزيع كروت ميزة مع صرف منحة الشهر الأول لحوالي 480 ألفا من العمالة غير المنتظمة حيث بدأ الصرف اليوم ويستمر لمدة 4 أيام يتم تقسيم هؤلاء الأشخاص عليها.

ويستهدف البنك من توزيع كروت ميزة على العمالة غير المنتظمة لاستخدام هذه الكروت في صرف المنحة خلال شهري مايو، ويونيو عبر ماكينات الصراف الآلي "ATM" دون المعاناة لدخول أي فرع للبنك.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لمصراوي، في وقت سابق، إنه سيتم توزيع صرف المنحة لعدد 480 ألف عميل على 4 أيام، بداية من اليوم وحتى يوم الخميس.

وأضاف فاروق أن العميل يصله رسالة بموعد الصرف وذلك اعتبارا من أمس الأحد، ويتعين على العميل الحضور إلى البنك بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيقوم البنك بتسليم بطاقة ميزة للعميل وذلك لتدعيم الشمول المالي.

وذكر أنه على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، بأكثر من ألف فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن.

ويعرض مصراوي 5 معلومات عن كارت ميزة المدفوع مقدما الذي يوزعه البنك الزراعي على العمالة غير المنتظمة:

1- يتم استخراج كارت ميزة مجانا واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط دون مصاريف.

2- لا يشترط وجود حساب بنكي للعميل لاستخراج الكارت.

3- يتم شحن الكارت عبر أي فرع من فروع البنك، أو ماكينة صراف آلي.

4- بطاقات ميزة ستمكن حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123).

5- يمكن الكارت حامليه من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، بالإضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)، في حال تفعيل البنك لهذه الخدمة.