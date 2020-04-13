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"تنمية المشروعات" يصدر دليلا استرشاديا لوقاية المشروعات الصغيرة من كورونا

11:56 ص الإثنين 13 أبريل 2020
"تنمية المشروعات" يصدر دليلا استرشاديا لوقاية المشروعات الصغيرة من كورونا

نيفين جامع

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز أعد دليلا استرشاديا لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الاثنين.

وأضافت أن هذا الدليل يشتمل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي/ تجاري)، وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات، واستخدام هذه الوسائل في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم.

وذكرت نيفين جامع أن هذه البرامج تتضمن كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها، مشيرة إلى أن الجهاز سيرسل هذه البرامج الوقائية إلي كافة عملائه إلكترونيا، كما سيوزعها مطبوعة على كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم، كما أنها متاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز.

وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاستمرار في العمل مع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات الوقائية المهمة للحفاظ على أنفسهم وعلى العمالة التي تعمل في مشروعاتهم، وأيضا على استمرار هذه المشروعات.

وأوضحت أن ظهور الفيروس وانتشاره في أي مشروع سيشكل خطورة على صحة العمالة والموظفين، وسيؤدي إلى إغلاق المشروع لفترة مما قد يسبب خسائر اقتصادية لصاحبه.

نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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