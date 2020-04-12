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رئيس بنك القاهرة لمصراوي: تأجيل الطرح في البورصة بسبب تداعيات فيروس كورونا

01:35 م الأحد 12 أبريل 2020
رئيس بنك القاهرة لمصراوي: تأجيل الطرح في البورصة بسبب تداعيات فيروس كورونا

بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، اليوم الأحد، إن البنك قرر تأجيل طرحه في البورصة، والذي كان مقررا في أبريل الجاري، نظرا للأحداث التي طرأت على الأسواق والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فايد، أن تحديد موعد جديد للطرح يرتبط بتطورات الاقتصادات العالمية وقياس آثار "كورونا" علي جميع الأسواق وتحسن الأوضاع.

وخلف انتشار فيروس كورونا المستجد خسائر بالمليارات في الأسواق العالمية والأوروبية والعربية.

ويستهدف البنك جمع حوالي 500 مليون دولار من الطرح المرتقب، ضمن برنامج حكومي لبيع اسهم في شركات وبنوك حكومية في البورصة.

وكانت مصادر قالت لمصراوي، في وقت سابق، إن الحكومة تخطط لطرح ثالث أكبر بنك حكومي في البورصة، في منتصف أبريل الجاري، خاصة بعد استطلاع شهية المستثمرين في جولة عقدها البنك في عواصم المال العالمية، في دبي ولندن وأمريكا خلال يناير وفبراير الماضيين.

وكان بنك القاهرة قام بإرجاء عملية طرح البنك في البورصة التي كانت مستهدفة خلال 2018 بحسب خطة الطرح، بسبب أزمة هبوط البورصات العالمية وخروج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، واتش إس بي سي.

بنك القاهرة تأجيل الطرح في البورصة فيروس كورونا طارق فايد

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