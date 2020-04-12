مصلحة الضرائب تستعرض جهودها لمواجهة أزمة كورونا بموسم الإقرارات

كتب- مصطفى عيد:

استعرض رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المصلحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وأكد عبد القادر أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس بكل دقة وحزم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، وتماشياً مع التدابير والإجراءات التي تتخذها كافة أجهزة الدولة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف أيضا الحد من الازدحام والتكدس وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والمترددين على المصلحة والعاملين بها.

وقال عبد القادر إن من بين هذه الإجراءات إصدار تعليمات رقم 27 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بين العاملين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموظفين من أي تداعيات محتملة لانتشار الفيروس.

وأضاف أنه تم تطهير وتعقيم جميع مأموريات مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف فرعية بالمناطق الضريبية لمتابعة أي مستجدات بشأن فيروس كورونا، والعرض الفوري لهذه المستجدات والتعامل معها بكل حزم ودقة وفقا لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر عبد القادر أنه يتم متابعة جميع المناطق والمأموريات على مدار الساعة لحصر جميع الحالات المشتبه فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك حفاظا على سلامة كل من الممولين والعاملين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب ووزارة الإنتاج الحربي لتوريد كحول إيثيلي لاستخدامه في أغراض التطهير والتعقيم، وكذلك تم الاتفاق مع وزارة الصحة على توريد كمامات وقفازات ولوح إرشادية لوضعها داخل مقار المصلحة.

وأكد عبد القادر أن المصلحة قدمت العديد من التيسيرات الاستثنائية للممولين، نظرا للظروف التي تشهدها البلاد، وتداعيات فيروس كورونا، حيث تم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 16 أبريل الجاري، وتوفير إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للأشخاص الطبيعيين أسوة بالأشخاص الاعتبارية على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وقال إن المصلحة ألغت رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين لتشجيعهم على تقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيا.

وأشار عبد القادر إلى إمكانية تقديم الإقرار الضريبي ورقيا أو إلكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين بالغرف التجارية بمختلف المحافظات، موضحا أنه تم تدريب المسئولين بهذه المراكز على مساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم إلكترونيا، وكذلك إمكانية السداد إلكترونيا داخل هذه المكاتب، بالإضافة لتوفير مراكز للدعم الفني في كافة المأموريات.

وفيما يتعلق بسداد الضريبة، أوضح أنه يتم سداد المستحقات الضريبية "أونلاين" لجميع الممولين، مع توفير إمكانية السداد نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة (دخل ـ قيمة مضافة)، مع الإعفاء من سداد كافة المصروفات الإدارية بصورة مؤقتة وذلك خلال موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام فقط.

وأضاف عبد القادر أنه كذلك تم إصدار تعليمات من المصلحة بميكنة وتحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تُحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني، وتوجيه كافة المأموريات ومواقع استلام الإقرارات الضريبية بتوعية وتعريف الممولين بخدمة الدفع الإلكتروني للمساهمة التكافلية بالبنوك.

وذكر أنه في حالة وجود أي استفسار أو شكوى لدى الممول، يمكنه الاتصال بالخط الساخن (16395) لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة لتقديم الدعم الممولين الاستفسار عن أي شيء وحل أي مشكلة قد تواجههم.

وأكد عبد القادر حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي، وكذلك التيسير على الممولين، ولذلك قامت بعمل فيديوهات توعوية مختلفة توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، وبثها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمصلحة.

وأوضح أنه تم إرسال هذه الفيديوهات إلى منظمات المجتمع من إتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومجموعات المحاسبين للاستفادة منها.