أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع بنحو 13 دولارًا للأوقية
10:23 ص السبت 11 أبريل 2020
القاهرة- وكالات:
أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بقيمة نحو 13 دولارًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
وارتفعت أوقية الذهب العالمية إلى 1696.6 دولارًا بنسبة بلغت 0.77%، مقارنة بيوم الخميس الماضي.
واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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