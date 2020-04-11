أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع بنحو 13 دولارًا للأوقية

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بقيمة نحو 13 دولارًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وارتفعت أوقية الذهب العالمية إلى 1696.6 دولارًا بنسبة بلغت 0.77%، مقارنة بيوم الخميس الماضي.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.