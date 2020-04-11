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أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع بنحو 13 دولارًا للأوقية

10:23 ص السبت 11 أبريل 2020
أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع بنحو 13 دولارًا للأوقية

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بقيمة نحو 13 دولارًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وارتفعت أوقية الذهب العالمية إلى 1696.6 دولارًا بنسبة بلغت 0.77%، مقارنة بيوم الخميس الماضي.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب البورصات العالمية

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