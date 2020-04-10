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أسعار الخضروات تعود للارتفاع في سوق العبور خلال أسبوع

11:22 ص الجمعة 10 أبريل 2020
أسعار الخضروات تعود للارتفاع في سوق العبور خلال أسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيماء حفظي:

عادت أسعار بعض أصناف الخضروات للارتفاع خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والفاصوليا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 2.5 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 2.75 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و 7 جنيهات بزيادة 2.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 دجنيهات و 11 جنيها، بزيادة بين 2و 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و 5 جنيهات.

البامية بين 25 و30 جنيها

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و 8.5 جنيه، بتراجع 2 جنيه.

اليوسفي بين 4 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 3.5 جنيه و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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