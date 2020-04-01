تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار 10 أصناف من الخضر والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بسن 1.75 و2.75 جنيه، وسعر كيلو الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
وفي المقابل ارتفع سعر كيلو القلقاس جنيها واحدا، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.
البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.
لكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
القلقاس بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.
البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.
اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 3.5 و12.5 جنيه، بتراجع جنيه.
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