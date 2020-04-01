تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 10 أصناف من الخضر والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بسن 1.75 و2.75 جنيه، وسعر كيلو الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو القلقاس جنيها واحدا، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.

لكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3.5 و12.5 جنيه، بتراجع جنيه.