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أسعار الذهب في مصر تصل لمستويات قياسية.. والجرام يسجل 734 جنيهًا

03:34 م الإثنين 09 مارس 2020
أسعار الذهب في مصر تصل لمستويات قياسية.. والجرام يسجل 734 جنيهًا

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 6 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته في الصباح، تأثرا بارتفاع سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 734 جنيهًا مقابل 728 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 629 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 839 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 5872 جنيهًا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 9.3 دولار بنسبة 0.56% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1683 دولارًا للأوقية.

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