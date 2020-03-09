مصرفيون: ارتفاع الدولار أمام الجنيه بسبب خروج بعض استثمارات الأجانب

كتبت-منال المصري:

أرجع مصرفيون أسباب صعود الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية إلى عدة أسباب منها تخارج المستثمرين الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بالأسواق الناشئة وبينهم مصر بسبب انهيار الأسواق العالمية تأثرا بمخاوف انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وارتفع سعر صرف الدولار بنحو 9 قروش خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل اليوم 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وبحسب مصرفيون تحدثوا لمصراوي فإن ارتفاع الدولار لا يرتبط بأسباب اقتصادية تتعلق بمصر ولكن بسبب تداعيات وضغوط اقتصادية خارجية ناجمة من تخوفات تداعيات فيروس كورونا.

وفسر مصدر مسؤول في البنك الأهلي أسباب صعود الدولار مقابل الجنيه إلى تخارجات بين المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر بسبب مخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وبجسب المصدر يعمل المستثمرون حاليا على إعادة توزيع استثماراتهم في مجموعة من الدول الأخرى مثل الاستثمار في السندات الأمريكية وكذلك الين الياباني والفرنك السويسري وهو ما أثر سلبا على جميع العملات الناشئة ومن بينهم مصر.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن صعود الدولار يرجع إلى عمليات بيع شديدة بين المستثمرين الأجانب لأذون وسندات الخزانة في مصر والأسواق الناشئة.

وأضاف أن المستثمرين يتجهون حاليا للتخارج من الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة التي تتمثل في أدوات الدين الحكومية، لإعادة استثمارها في الملاذات الأمنة بعد رؤيتهم انهيار الأسواق العالمية.

وأوضح نجلة أن الملاذات الأمنة للمستثمرين الأجانب تتمثل في الذهب والسندات الأمريكية، وهو ما رفع الطلب على الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، خفض الفائدة على أدوات الدين طويلة الأجل من 1% إلى 0.5% لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وتأثرت جميع الأسواق الناشئة سلبًا خلال الأيام الماضية مع زيادة المخاوف من تداعيات فيروس كورونا وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على جميع المعادن، بحسب نجلة.

وأضاف أن جميع الأسواق الناشئة تقع تحت ضغط بسبب تراجع معدلات النمو وتخارج المستثمرين الأجانب.

واتفق محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة مع الأراء السابقة، وقال إن انهيار الأسواق العالمية بسبب المخاوف المستجدة عالميا من فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا وتسببت في تخارج المستثمرين من الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر مما انعكس على صعود الدولار أمام الجنيه.

وأوضح أن تداعيات فيروس كورونا المستجد عالميا أدى إلى تقلص الأنشطة الاقتصادية على مستوي العالم في القطاعات الصناعية وغير الصناعية.

ونوه عبد العال إلى أنه في حال تفاقم الأوضاع بسبب فيروس كورونا، فإن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود عالمي مما ينعكس على زيادة البطالة، وتراجع تدفقات الموارد الدورية من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.