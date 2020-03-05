البورصة المصرية تصعد 1.4% في نهاية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.36% إلى مستوى 12347 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.76% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.85%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 61.4 مليون جنيه، والعرب 4.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الاجانب صافي بيع بقيمة 65.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.91% مع نهاية تعاملات الأربعاء إلى مستوى 12182 نقطة.