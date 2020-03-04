المركزي يدرس تدشين صندوق استثمار بالشركات الواعدة ضمن مبادرة رواد النيل

كتبت-منال المصري:

كشف البنك المركزي اليوم الأربعاء عن إعداد دراسة متكاملة لإنشاء صندوق استثمار من قبل البنوك المشاركة بمبادرة رواد النيل للاستثمار بالشركات الواعدة.

ويأتي الصندوق لتعزيز خدمات "رواد النيل" بالدعم المادي وتحقيق الاستدامة للمبادرة.

ويعقد البنك المركزي اليوم إحتفالية بمرور عام على إطلاق مبادرة رواد النيل القومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية.

وتعد رواد النيل مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزي تم إطلاقها في فبراير 2019 بعد عام تجريبي، وتسعى المبادرة إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة.

كما توفر بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، كذلك تشجيع الابتكار وتعميق التصنيع المحلي.

وسيكون للمبادرة تواجد ملموس في مختلف المحافظات عن طريق "مراكز تطوير الأعمال" التي سيتم ربطها بمنصة مشاريع مصر لبناء قاعدة بيانات متكاملة لرواد الأعمال.