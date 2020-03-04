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ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يقفز 24 جنيهًا

10:57 ص الأربعاء 04 مارس 2020
ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يقفز 24 جنيهًا

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزة كبيرة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، حيث ارتفع الجرام بنحو 24 جنيها، وذلك تأثرا بصعود سعر المعدن عالميا.

وقال ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 720 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 696 جنيهًا أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو617 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 823 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5760 جنيهًا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 56 دولارا بنسبة تصل إلى 3.5% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1635.8 دولار في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب جرام الذهب

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