غدًا.. بدء صرف معاشات شهر أبريل بنظامها الجديد

كتبت - ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن غدًا الأربعاء هو أول أيام صرف معاشات شهر أبريل بنظامها الجديد.

وقالت الوزيرة، نيفين القباج، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصرف سيكون، من خلال مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذًا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

وبحسب القباج، فإنه منعًا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من غدٍ.

وبحسب البيان، فإن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" 1 و2 و4 أبريل، وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" 7 و6 و5 من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه، ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.

وبحسب البيان، فمن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطة تم وضعها بشكل يحقق عدم التكدس، ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق مع عدد من الوزارت، منها التربية والتعليم والشباب الرياضة والتنمية المحلية وهيئة البريد المصري لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقه لمكاتب البريد في القرى والمراكز على مستوى المحافظات في تنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات.

وأضافت القباج أنه تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين، فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.

وبحسب القباج، فإنه تمت مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر؛ تشجيعا لأصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، مع توفير ماكينات صرف آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.

ووجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.