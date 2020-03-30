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زيادة 70% في مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي العام المالي المقبل

04:42 م الإثنين 30 مارس 2020
زيادة 70% في مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي العام المالي المقبل

وزارة المالية

كتبت- شيماء حفظي:

رفعت الحكومة، مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي في موازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021، إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70% مقارنة بالعام المالي الحالي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، إن زيادة المخصصات تأتي لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي.

وتأتي زيادة المخصصات في ظل تسهيلات تقدمها الحكومة للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي، حيث أعلنت في ديسمبر الماضي، مبادرة جديدة لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي، إنه سيتم طرح تلك المبادرة بفائدة 10%، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة بالتقسيط.

وقال طارق عامر، حينها، إن المبادرة ستساعد على نمو القطاع العقاري وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتوسطة، لافتاً إلى أن البنوك الوطنية المملوكة للدولة والبنوك المشتركة تعمل من خلال المبادرة داعياً البنوك الأجنبية للعمل والانضمام الى تلك المبادرات.

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https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/12/10/1685809

وزارة المالية مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي

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