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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الاثنين

04:39 م الإثنين 30 مارس 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار

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