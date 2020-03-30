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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 30-3-2020

11:15 ص الإثنين 30 مارس 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 30-3-2020

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويتراوح سعر كيلو الطماط بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.8 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بيت 2.5 جنيه و8 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس بين 1.8 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الملوخية بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3.5 و13.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة سوق العبور الطماط البطاطس

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