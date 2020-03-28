البنك الأهلي يطلق الصراف الآلي المتنقل لخفض التكدس على ماكينات ATM

إجراءات وقائية من بنك مصر للحفاظ على العملاء والعاملين من كورونا (صور)

كتبت منال المصري:

أطلق البنك الأهلي المصري خدمة سيارات الصراف الآلي المتنقلة "ATM" الخاصة به بعدد من أماكن تجمعات العملاء التي يزداد ترددهم عليها بهدف تقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي الثابتة.

وقال في بيان صحفي اليوم السبت إن القرار جاء للتيسير على عملاء البنك وتخفيف مشقة التوجه إلى الماكينات الثابتة طلبا للخدمة، من أجل توفير الخدمات التي من شأنها التيسير عليهم.

وبحسب البيان فإن فرق عمل البنك المنوط بها تقوم على متابعة وتشغيل تلك السيارات والتأكد من تغذيتها بالأموال بشكل مستمر حتى تفي باحتياجات العملاء على مدار اليوم، مع توجيه عناية خاصة لتعقيم وتطهير تلك الماكينات وتوفير إرشادات التعامل معها بشكل صحي وبتطبيق معايير السلامة للمستخدمين للحد من انتشار الفيروس نتيجة لتعاقب العملاء على استخدامها وحتى تمر تلك الظروف بأمان وسلامة.

وقال البيان إنه تم تحديد مناطق توفير سيارات صراف آلي، وفقا لدراسة توجهات العملاء واحتياجاتهم والتي تتم من جانب القطاعات المعنية بالبنك.

وأضاف البنك أن هذه الماكينات المتنقلة ستتواجد في عدد من المناطق بالجمهورية وفقا والتوزيع الجغرافي المخطط له ومن بين تلك المناطق المستهدفة فروع البنك تحت التطوير بحيث تخدم تلك السيارات عملاء تلك الفروع لحين إتاحة ماكينات صراف آلي ثابتة وكذا مقار الشركات والمؤسسات التي تضم أعداد كبيرة من العملاء.

ويجري البنك حاليا إعداد سيارات جديدة أخرى ليتم الدفع بها لتوسيع دائرة المستهدفين، بحيث تتيح تلك السيارات للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع أو أية تعاملات مصرفية أخرى متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي.