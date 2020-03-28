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النفط ينهي تعاملات الأسبوع متراجعًا 5% مع تراجع الطلب بسبب كورونا

09:25 ص السبت 28 مارس 2020
النفط ينهي تعاملات الأسبوع متراجعًا 5% مع تراجع الطلب بسبب كورونا

النفط ينهي تعاملات الأسبوع متراجعًا 5%

القاهرة- وكالات:

هوت أسعار النفط 5% مواصلة خسائرها للأسبوع الخامس على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا على جهود التحفيز من صناع السياسات في أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض خام برنت 1.41 دولار بما يعادل 5.35% ليتحدد سعر التسوية عند 24.93 دولار للبرميل. والعقد منخفض نحو 8% هذا الأسبوع. وأغلق الخام الأمريكي منخفضا 1.09 دولار أو 4.82% على 21.51 دولار. ونزل الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة 3% بالمئة على مدار الأسبوع.

وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، "نفد ما لدينا من ذخيرة لدعم السوق.. الحكومة استنفدت ذخيرتها هذا الأسبوع - وفي الأسبوع القادم ستكون السوق بمفردها".

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه في ظل لزوم ثلاثة مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20%، داعيا كبار المنتجين مثل السعودية إلى تقديم يد العون لجلب الاستقرار إلى أسواق الخام.

لكن هذه الدعوات قد لا تكفي لإعادة ضبط السوق.

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