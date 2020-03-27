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بعد انهيار سعر الخام .. العراق يطالب شركات النفط بخفض الميزانيات 30%

10:41 ص الجمعة 27 مارس 2020
بعد انهيار سعر الخام .. العراق يطالب شركات النفط بخفض الميزانيات 30%

العراق يطالب شركات النفط بخفض الميزانيات

القاهرة - وكلات:

قال مسؤول عراقي كبير بقطاع النفط لرويترز، إن بلاده طلبت من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها بنسبة 30% بسبب التراجع الكبير في أسعار الخام لكنه قال إن التخفيضات يجب ألا تؤثر على الإنتاج.

وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية ”تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 بالمئة، لم نتخذ قرارا بعد“.

وأفاد خطاب اطلعت عليه رويترز أن إكسون موبيل في العراق، وهي المطور الرئيسي لحقول غرب القرنة-1 النفطي في جنوب العراق، طلبت أيضا من جميع مورديها خفض التكاليف.

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