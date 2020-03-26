مؤشرات البورصة ترتفع بنهاية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 9913 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، وثاني أيام حظر التجول الذي بدأت الحكومة تطبيقه أمس وتعمل البورصة خلاله بمواعيد جديدة لجلسة التداول.

وصعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم صافي شراء بقيمة 159.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 155.3 مليون جنيه، و4.3 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد صعودا بنسبة 0.97% خلال تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 9866 نقطة.