بعد قفزته الكبيرة أمس.. أسعار الذهب بمصر تواصل ارتفاعها بتعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعد القفزة الكبيرة التي حققتها خلال تعاملات أمس بسبب صعود كبير في الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 715 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 713 جنيها، أمس.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 613 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 817 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5720 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، صعدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 17.6 دولارا بنسبة 1.08% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1614 دولارا للأوقية، في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وقفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث زاد سعر الجرام 41 جنيها دفعة واحدة.