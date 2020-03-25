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تعديل مواعيد عمل منافذ بيع شركات المحمول في كافة المحافظات

10:58 ص الأربعاء 25 مارس 2020
تعديل مواعيد عمل منافذ بيع شركات المحمول في كافة المحافظات

شركات المحمول في مصر

كتب-علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بتوحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات المحمول الأربع في مصر، في كافة المحافظات خلال فترة حظر التجول.

وبحسب بيان من الجهاز فإن المواعيد الجديدة ستكون بداية من الساعة 8.30 صباحًا وحتى 4.30 عصرًا.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت القرارات حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحاً، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين.

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