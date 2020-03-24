أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بنوك تتوقف عن شراء الجرائد والمجلات الورقية للوقاية من فيروس كورونا

06:29 م الثلاثاء 24 مارس 2020
بنوك تتوقف عن شراء الجرائد والمجلات الورقية للوقاية من فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك قررت إيقاف شراء الصحف والمجلات الورقية في هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن البنوك توقفت عن شراء الصحف والمجلات الورقة خوفا من أن يكون الورق أحد الأدوات الناقلة للفيروس.

وبحسب المصادر فإن المواقع الإلكترونية هي المصدر الرئيسي لهم في متابعة الأخبار في الوقت الحالي.

وكانت الإمارات وعمان قررتا وقف طباعة الصحف الورقية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

كما أوقفت صحيفة اوسيرفاتوري رومانو، الناطقة باسم الفاتيكان، إصدار نسختها الورقية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب الموقع الرسمي للفاتيكان اليوم الثلاثاء.

فيروس كورونا شراء الجرائد والمجلات الوقاية من كورونا

الخبر التالى:

"تحدي الخير" يصل للشركات والبنوك لمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية تبدأ تنفيذ حظر التحرك: سنتخذ الإجراءات حيال المخالفين