بنوك تتوقف عن شراء الجرائد والمجلات الورقية للوقاية من فيروس كورونا
كتبت- منال المصري:
قالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك قررت إيقاف شراء الصحف والمجلات الورقية في هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا.
وأضافت المصادر أن البنوك توقفت عن شراء الصحف والمجلات الورقة خوفا من أن يكون الورق أحد الأدوات الناقلة للفيروس.
وبحسب المصادر فإن المواقع الإلكترونية هي المصدر الرئيسي لهم في متابعة الأخبار في الوقت الحالي.
وكانت الإمارات وعمان قررتا وقف طباعة الصحف الورقية خوفا من انتشار فيروس كورونا.
كما أوقفت صحيفة اوسيرفاتوري رومانو، الناطقة باسم الفاتيكان، إصدار نسختها الورقية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب الموقع الرسمي للفاتيكان اليوم الثلاثاء.
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