كيف تدعم الشركات الناشئة في مصر مواجهة فيروس كورونا؟

كتب-علاء حجاج:

بدأت العديد من الشركات الناشئة والأطراف المعنية بريادة الأعمال، التأقلم على المستجدات وتحسين خدماتها في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا، وذلك في محاولة منهم لمساعدة عملائهم وشركائهم على تخطي هذه الفترة.

وقدمت العديد من الشركات الناشئة حلولًا ابتكارية للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، ومن هذه الشركات:

مجموعة الاستثمار Cairo Angels التي تقدم دعماً لمبادرة "أحنا في ظهرك" بـ 100 ألف جنيه، والتي تهدف إلى مساعدة كبار السن أو المحتاجين الذين يعيشون وحدهم عبر التسوق وقضاء حوائجهم نيابةً عنهم.

وتهدف المجموعة إلى تأسيس قاعدة بيانات مضمونة ومحدثة من المتطوعين الذين يمكن التأكد من هوياتهم عبر حسابات التواصل الاجتماعي وبطاقات الرقم القومي، إلى جانب تقديم التقييمات والمراجعات.

وبالتالي، هناك احتياج للشركات الناشئة الموجودة أو مؤسسيها كي يقوموا بتطوير المنتج وإطلاقه في خلال أسبوع واحد. يتم استقبال التطبيقات حتى الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢.

من جانبه أعد موقع خدمات المنازل Taskty فرق لتقديم خدمات التعقيم للشركات والمصانع بأسعار زهيدة، وذلك اتباعاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، تجري Taskty تدريبات هاتفية مع عمال النظافة والتقنيين، والعاملين المسجلين على موقعها الإلكتروني كي يراعوا بشكل أفضل سبل الحفاظ على أنفسهم وعملائهم.

وأطلقت منصة الاستشارات الطبية estshara مبادرة (سلامة مصر) للمساعدة في مكافحة COVID-19، وذلك بتوفير استشارات طبية مجانية حول فيروس كورونا عبر التطبيق من خلال استشارة طبيب بمكالمة صوتية أو بالمحادثات النصية.

بالإضافة إلى ذلك، ينشر التطبيق الوعي للمجتمع عن الأعراض وطرق الوقاية من المرض.

تقدم شركة التشات بوت باللغة العربية WideBot ٣ أشهر من خدمات التشات بوت بالمجان على منصتها، وذلك كي تتمكن الشركات من تحويل تواصلها مع علامات تجارية أخرى، وموظفين، وعملاء ليتم عبر الإنترنت.

WideBot هو أول منصة تصميم شات بوت تركز على استخدام اللغة العربية، وهو ما لا يتطلب استخدام الأكواد ويستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة تحويل العملاء إلى العلامة التجارية وزيادة ولائهم.

وتقدم الشركة المصرية الناشئة "TakeStep " الآن للشركات الناشئة وعائلاتهم جلسات نفسية مجانية كي تساعدهم على التأقلم مع التأثيرات النفسية لـ COVID-19 وانتشاره على مستوى العالم.

ويستخدم الأخصائيون النفسيون الآن مصطلح "فوبيا كورونا" لوصف الذعر والخوف الذي يصاحب انتشار الفيروس. يمكن أن تتضمن هذه الأعراض القلق الشديد، الاكتئاب، والخوف الشديد من الجراثيم.

كذلك عقدت TakeStep شراكة مع تطبيق Al Tibbi كي تطلق كاشف أعراض مجاني لفيروس كورونا، حيث يقوم زوار الموقع الإلكتروني بإدخال الأعراض التي يشعرون بها ويتم تشخيصهم إما بالسلب أو الإيجاب بفيروس COVID-19.

فيما أطلقت وكالة الإعلانات المبتكرة Brainy Squad جلسات استشارات عبر الإنترنت لدعم الشركات التي تواجه تبعات اقتصادية من انتشار COVID-19.

تقدم هذه الجلسات الخبرات التي تساعد الشركات على التأقلم على أفضل استراتيجيات التحول الرقمي لضمان الاستمرارية والنمو في ظل الظروف الحالية.

قام تطبيق شراء البقالة الإلكتروني Breadfast بإضافة المزيد من البضائع لضمان راحة العملاء، وذلك دعماً لإجراءات السلامة المتداولة بعنوان "خليك بالبيت".

هذه المنتجات تتضمن الفواكه، والخضروات، والبقالة، ومطهرات الأيدي، والأقنعة الواقية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتطبيق معايير سلامة خاصة في جميع مراحل الإنتاج، والتعبئة، والتوصيل، كما يمكن للعملاء تسجيل ملحوظة ليتم ترك طلباتهم على الباب.

قامتBreadfast أيضاً بحجب جميع مصاريف التوصيل حتى نهاية الشهر دعماً لظروف العملاء خلال الفترة الحالية.

Breadfast هي تطبيق بقالة إلكتروني يقدم مخبوزات طازجة باستخدام منتجات مثل البيض والدقيق الذي تنتجه Breadfast أيضاً، إلى جانب تقديم مواد بقالة أخرى يتم توصيلها يومياً إلى الباب.