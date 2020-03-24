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أسعار الذهب في مصر تصعد بقوة والجرام يقفز 41 جنيها

11:35 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
أسعار الذهب في مصر تصعد بقوة والجرام يقفز 41 جنيها

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرا بصعود المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن جرام الذهب عيار 21 قفز إلى 713 جنيها مقابل 672 جنيها.

كما صعد سعر جرام 18 اليوم إلى 611 جنيها، كما زاد جرام 24 إلى نحو 815 جنيها، والجنيه الذهب 5704 جنيهات.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، صعدت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بنحو 24.8 دولارا بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1578 دولارا للأوقية، في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا.

وجاء هذا الصعود بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي، أمس الاثنين، مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

أسعار الذهب جرام الذهب

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