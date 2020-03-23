رغم تقليص مكاسبها.. البورصة تواصل رحلة التعافي من" كورونا" لليوم الثالث

كتبت- شيماء حفظي:

قلصت البورصة المصرية مكاسبها الصباحية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليغلق مؤشرها الرئيسي على صعود بنسبة 3% بعدما وصل إلى أكثر من 6% في الصباح.

وأنهى المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 3% إلى مستوى 10047 نقطة، لتواصل رحلة التعافي للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 4% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.3%.

وكانت البورصة شهدت 4 جلسات دامية خلال الأسبوع الماضي، وسط هبوط حاد لأسعار الأسهم، تأثرا بتراجع الأسواق العالمية بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وقال سامح غريب عضو الجمعية للمحليين الفنيين، إن البورصة استجابت للإجراءات التي أعلنتها الحكومة والبنوك لدعم سوق المال، لكنه تأثر بأجواء الهبوط في البورصات العالمية.

وأشار غريب، إلى أن تقليص مكاسب السوق بنهاية الجلسة كان متوقعا، وسط عمليات بيع كبيرة للمستثمرين الأجانب، التي بدأت قبل فترة واستمرت اليوم.

وكان الرئيس السيسي، أعلن أمس، ضخ 20 مليار جنيه من البنك المركزي، في البورصة، كما أعلن بنكا الأهلي ومصر ضخ 3 مليارات جنيه في السوق الخميس الماضي.

وكان محللون ماليون، قالوا إن هذه الخطوة ستعزز من وجود المستثمرين المصريين في البورصة مقابل المستثمرين الأجانب، وتساهم في خلق قوى شرائية مواجهة لقوى البيع والتخارج التي أدت إلى انجحدار المؤشر خلال الأسبوع الماضي.

ويتوقع غريب، أن يعكس المؤشر اتجاهه للهبوط بداية من جلس الغد، في ظل انخفاض البورصات العالمية، واستمرار عمليات البيع من الأجانب.

وسجلت مشتريات المستثمرين المصريين، اليوم، صافي شراء بقيمة 8.3 مليار جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 432.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 8.7 مليار جنيه.