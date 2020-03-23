أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رغم تقليص مكاسبها.. البورصة تواصل رحلة التعافي من" كورونا" لليوم الثالث

03:04 م الإثنين 23 مارس 2020
رغم تقليص مكاسبها.. البورصة تواصل رحلة التعافي من" كورونا" لليوم الثالث

البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

قلصت البورصة المصرية مكاسبها الصباحية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليغلق مؤشرها الرئيسي على صعود بنسبة 3% بعدما وصل إلى أكثر من 6% في الصباح.

وأنهى المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 3% إلى مستوى 10047 نقطة، لتواصل رحلة التعافي للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 4% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.3%.

وكانت البورصة شهدت 4 جلسات دامية خلال الأسبوع الماضي، وسط هبوط حاد لأسعار الأسهم، تأثرا بتراجع الأسواق العالمية بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وقال سامح غريب عضو الجمعية للمحليين الفنيين، إن البورصة استجابت للإجراءات التي أعلنتها الحكومة والبنوك لدعم سوق المال، لكنه تأثر بأجواء الهبوط في البورصات العالمية.

وأشار غريب، إلى أن تقليص مكاسب السوق بنهاية الجلسة كان متوقعا، وسط عمليات بيع كبيرة للمستثمرين الأجانب، التي بدأت قبل فترة واستمرت اليوم.

وكان الرئيس السيسي، أعلن أمس، ضخ 20 مليار جنيه من البنك المركزي، في البورصة، كما أعلن بنكا الأهلي ومصر ضخ 3 مليارات جنيه في السوق الخميس الماضي.

وكان محللون ماليون، قالوا إن هذه الخطوة ستعزز من وجود المستثمرين المصريين في البورصة مقابل المستثمرين الأجانب، وتساهم في خلق قوى شرائية مواجهة لقوى البيع والتخارج التي أدت إلى انجحدار المؤشر خلال الأسبوع الماضي.

ويتوقع غريب، أن يعكس المؤشر اتجاهه للهبوط بداية من جلس الغد، في ظل انخفاض البورصات العالمية، واستمرار عمليات البيع من الأجانب.

وسجلت مشتريات المستثمرين المصريين، اليوم، صافي شراء بقيمة 8.3 مليار جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 432.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 8.7 مليار جنيه.

البورصة المصرية مؤشر البورصة إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بدون غرامات.. البنك الزراعي يؤجل استحقاقات القروض على العملاء 6 أشهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 341722

    عدد المصابين

  • 98869

    عدد المتعافين

  • 14764

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة اللواء شفيع عبدالحليم خلال مشاركته في مكافحة كورونا