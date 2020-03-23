أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 24-3-2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.
وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.71 جنيه للشراء، كما انخفض سعر البيع بقيمة قرشين إلى 15.80 جنيها.
واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
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