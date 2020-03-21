أسعار النفط تهوي للأسبوع الرابع والخام الأمريكي يتكبد أشد خسارة منذ 1991

القاهرة- وكالات:

هوى الخام الأمريكي 10.7% أمس الجمعة وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب الخليج في 1991 مع تجفيف وباء فيروس كورونا الطلب العالمي وقول مسؤولين في واشنطن إن مبعوثا سيتجه إلى السعودية للتعامل مع تداعيات حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا.

وقالت وكالة رويترز إنه الأسبوع الماضي شهد مبيعات كثيفة على مدى أربعة أيام مع ثني الجائحة المتنامية الناس عن قيادة السيارات وحجز الرحلات الجوية.

وقال متوقعون كبار مثل عملاق تجارة النفط فيتول وشركة أبحاث الطاقة آي.اتش.اس ماركت إن الطلب على الخام قد يهبط بما يصل إلى 10%.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بقوة يوم الخميس الماضي بعد بيع لأيام، لكن موجة الصعود لم تدم.

وتكبدت أسعار الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بلغت 29%، هي الأشد لها منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991. ونزل خام برنت 20%. وتراجع كلا خامي القياس لأربعة أسابيع متتالية.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك، "مع استمرار تباطؤ الاقتصاد حتى يكاد يتوقف، من الواضح أن تحطم الطلب سيتنامى. ومهما تكن الجهود المبذولة لخفض الإنتاج في الولايات المتحدة والإنفاق الرأسمالي، فإنها لا تكفي حاليا".

وتراجعت يوم الجمعة العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 5.2% ليتحدد سعر التسوية عند 26.98 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي تسليم ابريل نيسان 2.69 دولار أو 10.7% لتغلق على 22.53 دولار للبرميل. ويحل أجل عقد أقرب استحقاق يوم الجمعة. وأغلق عقد الخام الأمريكي الأنشط تسليم مايو أيار 3.28 دولار أو 12.7% على 22.63 دولار.

فقد الخام الأمريكي نصف قيمته في الأسبوعين الأخيرين، وهبط برنت حوالي 40%، مع تقلص الطلب بسبب الجائحة بالتزامن مع انهيار تخفيضات الإنتاج المنسقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.