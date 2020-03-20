أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

أسعار الذهب تهوي في مصر والجرام يتراجع 23 جنيها في أسبوع

02:50 م الجمعة 20 مارس 2020
أسعار الذهب تهوي في مصر والجرام يتراجع 23 جنيها في أسبوع

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث فقد الجرام 23 جنيها، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع ليسجل اليوم 678 جنيها مقابل 701 جنيه للجرام الجمعة الماضي.

وعالميا، فإن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى، بحسب وكالة رويترز.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر“.

وسعت الأسهم الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب في وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى في ثلاث سنوات مع تسبب الوباء في اندفاع صوب السيولة.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

الاتصالات توجه بإتاحة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًا للمواطنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 256

    عدد المصابين

  • 28

    عدد المتعافين

  • 7

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 246594

    عدد المصابين

  • 88486

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تابع آخر مستجدات كورونا.. في مصر والعالم (اضغط هنا)