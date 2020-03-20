أسعار الذهب تهوي في مصر والجرام يتراجع 23 جنيها في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث فقد الجرام 23 جنيها، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع ليسجل اليوم 678 جنيها مقابل 701 جنيه للجرام الجمعة الماضي.

وعالميا، فإن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى، بحسب وكالة رويترز.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر“.

وسعت الأسهم الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب في وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى في ثلاث سنوات مع تسبب الوباء في اندفاع صوب السيولة.