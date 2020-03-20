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فيتول لتجارة النفط تتوقع تراجع الطلب 10% بسبب "عزل" كورونا

01:13 م الجمعة 20 مارس 2020
فيتول لتجارة النفط تتوقع تراجع الطلب 10% بسبب "عزل" كورونا

فيتول لتجارة النفط

القاهرة – وكالات:

قالت فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، اليوم الجمعة، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بأكثر من 10% بسبب عمليات العزل المنتشرة في أنحاء أوروبا لمكافحة تفشي فيروس كورونا وكذلك بفعل إجراءات في الولايات المتحدة.

لكن جيوفاني سيريو رئيس الأبحاث لدى فيتول قال إن الانخفاض سيكون أكبر بكثير إذا أدى الفيروس إلى عمليات عزل في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط.

فيتول لتجارة النفط فيروس كورونا عمليات العزل

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