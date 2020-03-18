أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

فيروس كورونا يضرب مبيعات عيد الأم هذا العام

04:45 م الأربعاء 18 مارس 2020
فيروس كورونا يضرب مبيعات عيد الأم هذا العام

فيروس كورونا يضرب مبيعات عيد الأم

كتبت- شيرين صلاح:

قال عدد من تجار الملابس والأحذية والأدوات المنزلية، لمصراوي، إن فيروس كورونا المستجد تسبب في ركود المبيعات بموسم عيد الأم هذا العام.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 7 آلاف حالة على مستوى العالم، وبلغت الإصابات نحو 200 ألف حالة.

وقال يحيى الزنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن فيروس كورونا المستجد أثر على مبيعات قطاع الملابس بموسم عيد الأم هذا العام.

وبحسب زنانيري "هذا الموسم الإقبال على شراء الملابس لا يزال ضعيفا على عكس المتوقع بسبب كورونا".

وأضاف الزنانيري، أن الأوكازيون الشتوي أيضا لم يحقق المبيعات المرجوة منه هذا العام، مشيرا أن نسبة المبيعات خلال الموسم الشتوي بلغت 55% من حجم البضائع الموجودة لدى التجار.

وتابع الزنانيري، أن التجار يأملون في المدة المتبقية قبل عيد الأم لتتحرك حركة البيع والشراء ولو بنسبة بسيطة.

الأحذية والشن

ووصل أثر كورونا على حركة البيع والشراء بمحلات الأحذية والشنط أيضًا بموسم عيد الأم، بحسب ما ذكره خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال هاشم، إن عيد الأم موسم ينتظره تجار الأحذية والملابس لتنشيط حركة المبيعات وتعويض الركود بالأسواق خلال موسمي الصيف والشتاء.

وأضاف أن هذا الأسبوع من كل عام، يشهد إقبالا كثيفا على شراء الأحذية والشنط، ولكن " باقي 3 أيام على عيد الأم ونسبة اليبع ضعيفة جدا برغم وجود تخفيضات تصل لـ 50% على جميع أنواع القطع"

ووفقا لقول هاشم، فإن التجار حاليا يبيعون ثمن القطعة بسعرها دون إضافة هامش ربح كبير، للحصول على سيولة تكفي تسديد إلتزامتهم من أجور عمال وفواتير كهرباء للمحلات.

أدوات وأجهزة منزلية

وطال الركود مبيعات قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية بسبب فيروس كورونا، رغم أن مناسبة عيد الأم يعتبر موسمًا بالنسبة له، بحسب أحمج هلال، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية.

وقال هلال إن كورونا تسبب في ارتفاع بعض أسعار بعض الأدوات والأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 5 و7%

وأضاف أن أسعار الثلاجات ارتفعت بنحو 100 جنيه بكافة أنواعها، كما ارتفعت أسعار الخلاطات بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 جنيهًا.

وقال إن التجار الأدوات والأجهزة المنزلية لا يتوقعون تحركًا في المبيعات خلال موسم عيد الأم هذا العام.

فيروس كورونا مبيعات عيد الأم ركود المبيعات غرفة القاهرة التجارية إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات الأربعاء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لتطبيق حظر التجوال (بيان رسمي)