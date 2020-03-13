تسارع وتيرة الصعود.. الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه للأسبوع الثالث

كتبت - شيماء حفظي:

واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالي، مع تداعيات تحول فيروس كورونا المستجد لوباء عالمي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وتسارعت وتيرة صعود العملة الأجنبية أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، حيث زاد الدولار 7 قروش، مقابل زيادة 3 قروش الأسبوع السابق.

وكان الدولار تحول للصعود في آخر أسبوع من شهر فبراير الماضي، بعد رحلة هبوط متتالية، بفضل جذب استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.

وكان الدولار سجل في 20 فبراير الماضي، أقل سعر له منذ قرار تحرير الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي عند 15.52 للشراء و15.62 للبيع.

لكنه عاد للصعود في الأسبوع الأخير من الشهر، وواصل الصعود مع بداية شهر ارس الجاري، وهو ما فسره مصرفيون بأنه نتيجة لخروج بعض أموال المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة".

وقال مصرفيون، تحدث معهم مصراوي، إن زيادة الدولار بسبب خروج هذه الأموال، في إطار موجة لخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، تأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق والاقتصاد العالمي، والمخاوف من تفاقم آثاره الاقتصادية على الدول المختلفة.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي سابق، إن السبب وراء صعود الدولار، هو خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، ضمن موجة خروج من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسواق العالمية.

ورغم صعود الدولار، قلل المصرفيون من مخاوف تأثير خروج الاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، وقالوا إنها مؤقتة ومرتبطة بالسيطرة على فيروس كورونا، والمتوقع أن تحدث مع دخول فصل الصيف حينما ترتفع درجة الحرارة، بحسب قولهم.